جوزيه يحرج الغندر: كفاك كذبا .. أحببت وائل جمعة كشخص وكلاعب

وكالات - أحمد عادل شعبان
شن مانويل جوزيه - المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي - هجوما شرسا على مذيع قناة الزمالك خالد الغندور بعد قوله إن المدرب البرتغالي لم يكن يحب وائل جمعة وكان يراه لاعبا عاديا.
وقال "جوزيه" في تصريح صحفي: الغندور غير صادق وكل ما قاله ليس له علاقة بالحقيقة من قريب أو بعيد "حسب الوطن".
وأضاف: جمعة لاعب عظيم وشخص رائع .. أحببته كشخص وكلاعب .. تصريحات الغندور تنم على الغيرة ، وأهديه ذكرى فوز الأهلي على الزمالك 6/1 .
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