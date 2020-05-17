جوزيه يحرج الغندر: كفاك كذبا .. أحببت وائل جمعة كشخص وكلاعب

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وكالات - أحمد عادل شعبان

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جوزيه

شن مانويل جوزيه - المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي - هجوما شرسا على مذيع قناة الزمالك خالد الغندور بعد قوله إن المدرب البرتغالي لم يكن يحب وائل جمعة وكان يراه لاعبا عاديا.

وقال "جوزيه" في تصريح صحفي: الغندور غير صادق وكل ما قاله ليس له علاقة بالحقيقة من قريب أو بعيد "حسب الوطن".

وأضاف: جمعة لاعب عظيم وشخص رائع .. أحببته كشخص وكلاعب .. تصريحات الغندور تنم على الغيرة ، وأهديه ذكرى فوز الأهلي على الزمالك 6/1 .

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