جوزيه يحرج الغندر: كفاك كذبا .. أحببت وائل جمعة كشخص وكلاعب

17 مايو 2020 - 08:34 ص

شن مانويل جوزيه - المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي - هجوما شرسا على مذيع قناة الزمالك خالد الغندور بعد قوله إن المدرب البرتغالي لم يكن يحب وائل جمعة وكان يراه لاعبا عاديا.



وقال "جوزيه" في تصريح صحفي: الغندور غير صادق وكل ما قاله ليس له علاقة بالحقيقة من قريب أو بعيد "حسب الوطن".



وأضاف: جمعة لاعب عظيم وشخص رائع .. أحببته كشخص وكلاعب .. تصريحات الغندور تنم على الغيرة ، وأهديه ذكرى فوز الأهلي على الزمالك 6/1 .



