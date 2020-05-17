كاتب سعودي يكشف مفاجأة عن أردوغان: ما فعله فضح كذب الإخوان

أحمد عادل شعبان
سخر الكاتب والناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك من أنباء اقتراض الرئيس التركي أردوغان من صندوق النقد الدولي.
وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : خبر اقتراض #اردوغان 300مليون من صندوق النقد الدولي لايفضح اقتصاد #تركيا بقدر ما يشير لحماقة من صدق مقولة #الإخوان بأن اردوغان استلم تركيا وهي تقترض من صندوق النقد وهاهو يقرضها الآن.
وأضاف: لن يخجلوا فهم يعلمون أن الحمقى هم راهنهم ، للتذكير حتى الآن لم تدفع تركيا حصتها لمنظمة الصحة.
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