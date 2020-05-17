» تعليق ناري لـ"الديهي" بعد حبس مودة الأدهم

17 مايو 2020 - 01:10 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن للمرة الثانية ألقت مباحث الآداب القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم، بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، وتعتبر هذه المرة هي الثانية لمودة الأدهم، التي تلقى فيها قوات الأمن القبض عليها بعد أن مثلت أمام النيابة العامة بتهمة خرق حظر التجوال وتصوير فيديوهات تدعو لخرق حظر التجوال ليلاً، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية، معقبًا: "خلي البلد تنضف وأولادنا وبناتنا يعيشوا في أمان، موجهًا رسالة لأولياء الأمور«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعايته خلوا بالكم من عيالكم».

