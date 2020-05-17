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تعليق ناري لـ"الديهي" بعد حبس مودة الأدهم

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مودة الأدهم
مودة الأدهم
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن للمرة الثانية ألقت مباحث الآداب القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم، بتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، وتعتبر هذه المرة هي الثانية لمودة الأدهم، التي تلقى فيها قوات الأمن القبض عليها بعد أن مثلت أمام النيابة العامة بتهمة خرق حظر التجوال وتصوير فيديوهات تدعو لخرق حظر التجوال ليلاً، وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمة بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية، معقبًا: "خلي البلد تنضف وأولادنا وبناتنا يعيشوا في أمان، موجهًا رسالة لأولياء الأمور«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعايته خلوا بالكم من عيالكم».
واستنكر حديث الإعلام البريطاني عن قمع مصر للناشطات حنين حسام ومودة الأدهم، وسما المصري ووصفهم بالمؤثرين، معقبًا: "هما مؤثرين بالسلب في أخلاقيات وثوابت المجتمع وفي غرائز النساء"، مضيفًا لصحيفة "ديلي ستار البريطانية"، خليكم في حالكم، لن نقبل منكم دروس خصوصية في حقوق الإنسان من الأدعياء الموجودين في الغرب ، أزمة كورونا فضحت الجميع، إحنا اللي نعلمكم حقوق الإنسان، ولن نصمت بعد الآن وهنرد الصاع صاعين. 

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