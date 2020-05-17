"الديهي" تعليقا على إصابة إمام مسجد بـ كورونا: "يستاهل"

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قال إن إمام أحد المساجد في بورسعيد، صلى بـ20 فرد جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا، وتسبب في نقل الفيروس إلى أسرته بالكامل، وتقوم حاليا مجموعات الترصد بمديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد.
وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أمس السبت، يستاهل واللي صلوا خلفه يستاهلوا الدولة حذرت من فتح المساجد والصلاة في جماعة، موجهًا حديثة لإمام المسجد قائلًا، هل أنت أتقى واحد في بورسعيد وهل الضرب بتعليمات الدولة والمشايخ والأستاذة من الشرع هيفيدك، أنت الوحيد اللي هينزلك الوحي، مشيرًا أن هذا ليس دليل التقوى والصلاح وإنما دليل على قلة العقل وقلة الدين، «واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر»، معربًا عن ثقته في أن وزير الأوقاف سوف يفصل إمام هذا المسجد.

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