"الديهي" تعليقا على إصابة إمام مسجد بـ كورونا: "يستاهل"

17 مايو 2020 - 12:50 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قال إن إمام أحد المساجد في بورسعيد، صلى بـ20 فرد جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا، وتسبب في نقل الفيروس إلى أسرته بالكامل، وتقوم حاليا مجموعات الترصد بمديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد.

