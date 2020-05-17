» شاهد: "حبشي" يجوب الأسواق ليحذر الناس من كورونا

قال حمدى حبشى، مواطن يحذر من خطورة كورونا، إنه حمل مكبر صوت وجاب سوق "التلات" بمنطقة العمرانية لتوعية المواطنين بخطورة التجمعات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"هدفى أن أقدم رسالة وأن تصل هذه الرسالة للمواطنين وأن يكون لها مردود جيد".
وأضاف "حبشى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه السوق كان كارثة بسبب الزحام الشديد به، وهو ما دفعنى للقيام بما فعلت، مشدداً على ضرورة رفع وعى وثقافة المجتمع المصرى بما يتماشى مع الجائحة التى تمثل خطر شديد على الصحة العامة للمجتمع، وتابع:"نحتاج إلى ثقافة جديدة تتناسب وجائحة فيروس كورونا".