عدد المتعافين من كورونا يتجاوز المليون و800 ألف

16 مايو 2020 - 11:59 م

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم، المليون و800 ألف، وفق معطيات حديثة.



وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، السبت، أن حصيلة متعافي كورونا بالعالم وصلت مليون و802 ألف و271.

وتصدرت قائمة المتعافين عالميا، الولايات المتحدة بـ336 ألفا و964، تلتها إسبانيا بـ192 ألفا و253، وألمانيا بـ152 ألفا و600، وإيطاليا بـ122 ألفا و810.

وجاءت تركيا خامسة بـ108 آلاف و137، ثم إيران بـ93 ألفا و147، والبرازيل بـ84 ألفا و970، والصين بـ78 ألفا و219، وروسيا بـ63 ألفا و136، وفرنسا بـ61 ألفا و66.