إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 31 ألفا و763

16 مايو 2020 - 11:55 م

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 31 ألفا و763، إثر تسجيل 153 حالة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأوضحت إدارة الدفاع المدني، في بيان السبت، أن إجمالي الإصابات وصل 224 ألفا و760.

وذكرت أن عدد المتعافين بلغ 122 ألفا و810، بعد تماثل ألفين و605 مصابين للشفاء.



وأفادت إدارة الدفاع المدني، بانخفاض أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة من 808 الجمعة، إلى 775 السبت.

وأجرت إيطاليا حتى السبت، أكثر من مليونين و944 ألفا و859 اختبارا للكشف عن الفيروس.

وستسمح الحكومة الإيطالية، بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية وفتح المقاهي والمطاعم وغيرها اعتبارا من 18 مايو/ أيار الجاري، شرط مراعاة تدابير الوقاية.

كما ستسمح بالسفر عبر مناطق البلاد بداية من 3 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن خطة تدريجية لإلغاء حالة الحجر الصحي العام جراء كورونا.