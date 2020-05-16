إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

16 مايو 2020 - 11:50 م

تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم، مساء السبت، 4 ملايين و700 ألف حالة.



وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، السبت، أن حصيلة إصابات كورونا حول العالم وصلت إلى 4 ملايين و703 إصابات.