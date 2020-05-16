إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

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حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم، مساء السبت، 4 ملايين و700 ألف حالة.
وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، السبت، أن حصيلة إصابات كورونا حول العالم وصلت إلى 4 ملايين و703 إصابات.
وسُجل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة حيث وصلت إلى مليون و502، تلتها إسبانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا. -

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