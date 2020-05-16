مطالبات بالحظر الشامل وغرامات فورية على المخالفين

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قالت النائبة البرلمانية هالة أبو السعد، إن المواطن شعر بشئ من الراحة عندما تم تقليص ساعات الحظر، بالإضافة إلى أن المصريين ليس لديهم الوعى والثقافة التى تقول أننا فى خطر حقيقى فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا، وتابعت:" الناس معندهاش الثقافة والوعى أننا فى خطر حقيقى ولذلك أنا مع الحظر الشامل". 
واقترحت النائبة البرلمانية خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية،أن يتم تغريم المواطنين الذين يخرقون الحظر بشكل فورى، كون ذلك سيجعل المواطنين أكثر التزاماً، وتابعت:"عندنا معتقدات موروثة لا يمكن مواجهتها.. أهلى بيكلمونى وبيقولوا لى سننتظرك فى العيد ..وأنا مش مع فكرة المحاضر للمواطنين ولكن نطبق غرامة فورية حتى ولو كانت بسيطة".
وأكدت النائبة البرلمانية، أن المصريين لهم ثقافة ومعتقدات يجب اخذها فى الأعتبار فى ظل وضع إجراءات التعامل مع خطورة فيروس كورونا.
ولفتت "هالة أبو السعد"، إلى أنها فى الحجر المنزلى الآن، موضحة، أن أحد أفراد الأمن بالعمارة التى تسكن بها، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، الأمر الذى جعل القاطنين فى العقار يعزلون أنفسهم.

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