» قرية بإسنا تغلق المقابر والأضرحة أيام العيد خوفا من كورونا

16 مايو 2020 - 11:20 م

قال المهندس محمد عشرى، رئيس قرية النمسا بإسنا، إنه من العادات والتقاليد المتعارف عليها بالقرية هى زيارة المقابر والأضرحة، وعليه تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والأضرحة ومنع المواطنين من الزيارة التى يترتب علها تجمعات كبرى، حفاظاً على أرواح المواطنين فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

