» قرية بإسنا تغلق المقابر والأضرحة أيام العيد خوفا من كورونا

قال المهندس محمد عشرى، رئيس قرية النمسا بإسنا، إنه من العادات والتقاليد المتعارف عليها بالقرية هى زيارة المقابر والأضرحة، وعليه تم اتخاذ قرار بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والأضرحة ومنع المواطنين من الزيارة التى يترتب علها تجمعات كبرى، حفاظاً على أرواح المواطنين فى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأضاف "عشرى"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم الاجتماع كبار القرية والعمد من أجل توعية المواطنين وتعريفهم بخطورة المرحلة، والأسباب التى من أجلها تم غلق المقابر والأضرحة، موضحاً أنه سيتم تشكيل لجان شبابية ستتمركز بمحيط المقابر والأضرحة أيام العيد لتوعية المواطنين.