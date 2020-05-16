الحكومة ستعلن عن حزمة قرارات مهمة بشأن عيد الفطر

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن مجلس الوزراء سينعقد يوم الأحد من أجل دراسة وإعلان الخطوات التي سيتم التعامل بها خلال أيام عيد الفطر المبارك في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وقال الإبراشي – خلال برنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر القناة الأولى المصرية - إن ثقافة المصريين في التعامل مع الأعياد والمناسبات تعتمد على التجمعات، وهو ما يشكل قنبلة موقوتة، في ظل جائحة كورونا.
وشدد "الإبراشي"، على ضرورة إتباع الجميع التعليمات الصحية والاحترازية التي ستعلن عنها الحكومة، عقب انتهاء اجتماعها غدًا.
وتابع: "مهما اتخذت الحكومة من خطوات سيظل وعي المواطنين هو الأساس في ذلك".
وأشار "الإبراشي"، إلى أنه من الممكن أن نمارس حياتنا الطبيعة في مصر من خلال عدة قواعد تعتمد على التعايش مع كورونا ومواصلة العمل والإنتاج، عبر تطبيق الإجراءات الطبية الكاملة، مستعرضًا عودة الحياة الكروية في ألمانيا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 20 حالة وفاة و491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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