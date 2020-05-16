» متعافي من فيروس كورونا يتبرع بالبلازما لإنقاذ أخرين

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قال عبد العزيز السيد، أحد المتعافين المتبرع بالبلازما، إنه عدما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"،طلب منه التبرع ببلازما الدم له لمساعدة الآخرين على الشفاء، مشدداً على أنه لم يتأخر وقبل على الفور أملاً فى أن لا يعانى أحد ما عاناه من ألم الفيروس القاتل.
وأضاف "السيد"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أجريت له عدة فحوصات دقيقة قبل أخذ البلازما، وتابع:" ربنا يجعلنى سبب فى إنقاذ الآخرين ..مش عاوز حد يعيش الألم اللى مريت بيه".

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