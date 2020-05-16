» جمال شعبان يكشف: هؤلاء أكثر الناس عرضة لنزلات الحر

16 مايو 2020 - 10:40 م

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من موجات الحر وتزايدها هذا العام والأعوام المقبلة، نظرا لظاهرة الاحتباس الحرارى، والفئات الأكثر عرضة لمخاطر موجات الحر هم كبار السن والرضع وذوى البشرة السوداء والفئات الدنيا من حيث المستوى التعليمى والاجتماعى ومرضى السكر، نظرا لوجود خلل فى آلية تنظيم الحرارة داخليا ومرضى القلب خاصة الذين يعانون من اختلال فى نبض القلب وبصفة خاصة الذبذبة الأذينية.

