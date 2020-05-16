» جمال شعبان يكشف: هؤلاء أكثر الناس عرضة لنزلات الحر

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الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
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المصريون ـ متابعات

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حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من موجات الحر وتزايدها هذا العام والأعوام المقبلة، نظرا لظاهرة الاحتباس الحرارى، والفئات الأكثر عرضة لمخاطر موجات الحر هم كبار السن والرضع وذوى البشرة السوداء والفئات الدنيا من حيث المستوى التعليمى والاجتماعى ومرضى السكر، نظرا لوجود خلل فى آلية تنظيم الحرارة داخليا ومرضى القلب خاصة الذين يعانون من اختلال فى نبض القلب وبصفة خاصة الذبذبة الأذينية.
وأوضح "جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، غن اكثر الناس عرضة لنزلات الحر هما الأطفال والكبار ، ونصح بأن يشربوا ماء باستمرار لأن احساسهم بالعطش يكون اقل من غيرهم ف60% من وزن الجسم ماء وكذلك 90% من الدماء هي ماء ، ونصح من هو عرضة لموجات الحر أن يصحب معه ماء وأن يشرب حتي وإن لم يشعر بالعطش وإن وجد لون البول غامق عليه أن يعرف أن كمية المياه التي يشربها ضئيلة بمقارنة بما يحتاجه جسمه.

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