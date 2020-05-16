هل ينتقل فيروس كورونا عبر التكييف؟.. عميد معهد القلب يجيب

16 مايو 2020 - 10:30 م

أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري الأمراض القلبية، إن التكييف المركزي يسهم في ينقل رذاذ أحد الأشخاص الحاملين لفيروس كورونا المستجد من غرفة إلى غرفة.



وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الأفضل أن يتم الاعتماد على التكييف المنفصل الذي يتواجد في الغرفة وليس التكييف المركزي كونه لا يسهم في نقل فيروس كورونا.



وتابع الدكتور جمال شعبان، استشاري الأمراض القلبية أن الجلوس في غرفة التي بها تكييف منفصل وليس مركزي هي الأفضل في الوقت الحالي حتى لا تنقل العدوى.









