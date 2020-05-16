» "الجندي يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن هذا الأمر الخطير

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خالد الجندي
خالد الجندي
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن علمنا الاهتمام بالنظافة الشخصية، وجعلها طاعة، مستشهدا بقول الله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم السبت: "لا علاقة بين النظافة الشخصية والمستوى المادى، العدوى وصلت حتى لبعض الشيوخ ومنهم لا يعانى بنظافته الشخصية".


 

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