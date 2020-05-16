» "الجندي يوجه رسالة هامة للمواطنين بشأن هذا الأمر الخطير

16 مايو 2020 - 10:10 م

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن علمنا الاهتمام بالنظافة الشخصية، وجعلها طاعة، مستشهدا بقول الله تعالى: "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، يوم السبت: "لا علاقة بين النظافة الشخصية والمستوى المادى، العدوى وصلت حتى لبعض الشيوخ ومنهم لا يعانى بنظافته الشخصية".









