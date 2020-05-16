» من هم يأجوج ومأجوج؟.. "الجندى" يجيب

16 مايو 2020 - 10:00 م

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يأجوج ومأجوج قوم مفسدون في الأرض وسيكون ظهورهم علامة من علامات يوم القيامة.



وأضاف الجندي ،خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، يوم السبت، أن انتشار يأجوج وماجوج في الأرض سوف يكون بطريقة لا توافق المألوف البشري مضيفا أنهم رمز للفساد في الأرض.

