» فيديو.. نقل نجل «دينا» إلى المستشفى ووالدته تحذر من هذا الأمر

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فتحي مجدي
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سلامتك يا حبيبي. بلاش اكل من بره في الايام الحر دي يا جماعة. علي جاله تلبك معوي من الاكل ده.
A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on May 16, 2020 at 6:59am PDT
سلامتك يا حبيبي. بلاش اكل من بره في الايام الحر دي يا جماعة. علي جاله تلبك معوي من الاكل ده.
A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on May 16, 2020 at 6:59am PDT
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