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بالفيديو.. احتفال غريب من هداف دوروتموند بهدفه في شباك شالكة

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هالاند
هالاند
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الطيب حسين

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حرص النرويجي إيرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني، على الاحتفال بطريقة غريبة بعد تسجيله هدف تقدم فريقه في شباك شالكه، خلال المباراة التي تجمع الفريقين اليوم لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني.

وحول هالاند في الدقيقة 29، كرة عرضية رائعة من البلجيكي ثورجان هازارد، إلى الشباك، بتسديدة يسارية، لينطلق للاحتفال بطريقة خاصة مع زملائه.


ففي ظل القوانين الصارمة التي فرضتها رابطة الدوري الألماني لكرة القدم على اللاعبين لتجنب انتشار فيروس كورونا في الملاعب، كمنع المصافحة والأحضان، لم يجد هالاند طريقة للاحتفال بهدفه سوى الرقص مع الالتزام بمسافة متر ونصف المتر بينه وبين أقرب زملائه.

وبات الدوري الألماني، الذي انطلقت منافساتها مجددا اليوم السبت، أول مسابقة في الدوريات الخمسة الكبرى، تستأنف بعد توقف لأسابيع على خلفية تفشي كورونا.

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