بالفيديو.. احتفال غريب من هداف دوروتموند بهدفه في شباك شالكة

حرص النرويجي إيرلينج هالاند، هداف بوروسيا دورتموند الألماني، على الاحتفال بطريقة غريبة بعد تسجيله هدف تقدم فريقه في شباك شالكه، خلال المباراة التي تجمع الفريقين اليوم لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني.

وحول هالاند في الدقيقة 29، كرة عرضية رائعة من البلجيكي ثورجان هازارد، إلى الشباك، بتسديدة يسارية، لينطلق للاحتفال بطريقة خاصة مع زملائه.

