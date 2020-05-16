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«أسامة الشيخ»: سجنت بسبب «القرضاوي».. وزرت إسرائيل لأسباب إنسانية

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أسامه الشيخ
أسامه الشيخ
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فتحي مجدي

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قال المهندس أسامة الشيخ، الذي كان بشغل منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقت ثورة 25 يناير 2011، إنه اعترض على ظهور يوسف القرضاوي، الذي يوصف بـالزعيم الروحي لجماعة "الإخوان المسلمين" على شاشات التلفزيون المصري بعد الثورة.
وأشار في مقابلة مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس" إلى أنه حينما جاء القرضاوي مصر أبلغ رئيس قطاع الاخبار آنذاك أنه يعترض على ذلك، وقارن هذا اليوم، بيوم رجوع الخميني إلى ايران.

وتابع: "تصريحي وصل للإخوان، وبالليل كل قيادات الدولة كلمتني عشان رفضي ظهور القرضاوي ودخلت السجن بعدها بـ3 ايام ومعرفش في علاقة ولا صدفة".

من جهة أخرى، قال الشريف إنه لم يعمل مع صفوت الشريف، أحد أبرز أقطاب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، طوال حياته ولم تجمعه أي علاقة شخصية به إلا في عنبر السجن.

وأضاف: "عمري ما اشتغلت مع صفوت الشريف وعمري ما كنت بيني وبينه علاقة شخصية الا في عنبر السجن".

لكنه أكد أن الشريف له بصمات لا تمحى من العيار الثقيل، ووضع حجر أساس لأشياء ما زالت موجودة وقائمة في الاعلام المصري والعربي ولا يمكن تخيل الاعلام بدونها. وأشار إلى أنه لا يعرف سلبياته لأنه لم يعمل معه.

في سياق منفصل، اعترف الشيخ قيامه بزيارة اسرائيل، لكنه أكد أن ذلك كان لسبب إنساني وهو زيارة ابنته التي كانت تمثل مصر دبلوماسيًا في رام الله لمدة عامين ونصف.

وأضاف: "رحت لبنتي أنا وولدتها وزيارتي تمت عن طريق الاجهزة الامنية المصرية ومن ساعة ما بعتوا لى التأشيرة ولحد الطائرة كنت في معية الأجهزة الامنية المصرية والسفارة، عشان أشوف بنتي وأطمئن على شغلها".
 
وأكد، أنه رافض للتطبيع حتى يسترد الفلسطينيين حقوقهم، مضيفًا: "انا مش مع التطبيع حتى يسترد الفلسطينيين كافة حقوقهم على أراضيهم وتعود القدس عاصمة لفلسطين، وانا رحت اسرائيل لسبب انساني".

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