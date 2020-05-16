طقس شديد الحرارة غدًا.. تحذيرات حادة من الأرصاد الجوية

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الطيب حسين

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يسود غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

والرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطار خفيفة على القاهرة (40% تقريبًا)، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50: 60% تقريبًا) قد تصل لحد السيول، وذلك على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتأتي كما يلي:

القاهرة «42– 24»
 
الإسكندرية «33– 22»

 قنا «43- 27»

 الأقصر «44 – 28»

 أسوان «44– 27».



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