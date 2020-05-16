مفاجأة سارة بشأن "كورونا" في إيطاليا

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زفت السلطات الإيطالية، بشرى سارة اليوم السبت، فيما يتعلق بفيرروس كورونا المستجد.
وأعلنت الحكومة، في مرسوم عن السماح بالسفر من وإلى إيطاليا اعتبارا من الثالث من يونيو القادم . 
كما سيسمح بالسفر عبر المناطق ويرفع حظر التنقل بين الأقاليم انطلاقا من اليوم نفسه. وقد كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا صارمة لمنع التنقل على الصعيد الوطني في مارس الماضي .
وسجلت البلاد  31600 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ الكشف عن تفشي الوباء في 21 فبراير.
وافقت الحكومة الإيطالية السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو، في الوقت الذي تتجه فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا، إذ ستسمح بالسفر بلا عوائق عبر البلاد اعتبارا من نفس اليوم.

وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى.

ولقد توفي أكثر من 31600 إيطالي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير/شباط وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

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