  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسامه الشيخ

«أسامة الشيخ»: سجنت بسبب «القرضاوي».. وزرت إسرائيل لأسباب إنسانية

أرشيفية

طقس شديد الحرارة غدًا.. تحذيرات حادة من الأرصاد الجوية

كورونا ايطاليا

مفاجأة سارة بشأن "كورونا" في إيطاليا

موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض

موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض

وزيرة الصحة

«الصحة» تعلن تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة

أرشيفية

«البنتاجون» يعترف: أمريكا ستخسر الحرب مع الصين

الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

لقطة إصابة «راموس» لـ «صلاح»

مفاجأة مثيرة عن إصابة «راموس» لـ «صلاح» في نهائي أبطال أوروبا

رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها

استجابة لإجراءات الحظر.. مطعم يرفض استقبال رئيسة وزراء نيوزيلندا

الكمامات المضيئة

«الكمامات المضيئة».. وسيلة رخيصة للكشف المبكر عن كورونا

موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض

عرب وعالم

موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض
موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

كورونا يحاصر "ترامب" في البيت الأبيض

#

ترامب يعترف بالتزامه الحجر الصحي الذاتي في البيت الأبيض

#

موقف محرج لموظفة في بث مباشر أثناء عملها من البيت

#

"بتتعلم البوس في الفلانتين" فنانة شهيرة تروي موقفا صادما لابنتها

تعرضت مراسلة شبكة (CNN) لدى البيت الأبيض للهجوم بعد أن تخلت عن قناعها بعيدًا عن الكاميرا، ما أثار ردود فعل ساخرة.

وكانت كايتلان كولينز ترتدي القناع خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض الجمعة، لكنها سرعان ما قامت بإزالة غطاء الوجه عندما كانت الكاميرات مغلقة، أو هكذا اعتقدت.

وتم تداول فيديو للمراسة على موقع "تويتر" في أعقاب انتهاء السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني من إحاطة لها، حيث رفعت كولينز عن وجهها القناع الذي كانت ترتديه خلال الحدث المتلفز.

ويمكن رؤية مراسلين آخرين في الفيديو وهم يرتدون أقنعة الوجه التي لم يزيلوها، كما حافظوا على التباعد الاجتماعي بين بعضهم البعض في غرفة الإحاطة.

وأثار موقف كولينز سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بين الذين علقوا على ذلك دارلا شاين، زوجة مدير الاتصالات السابق بالبيت الأبيض، بيل شاين.

ولم تستجب (CNN) على الفور لطلب التعليق، كما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب
» تسجيل 41 وفاة بسبب "كورونا" في تركيا
» كندا تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"
» بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة
» فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط
» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"
» مفاجأة.. محمد صلاح: تلقيت عرضًا من ريال مدريد
» "مذبحة في السيارة".. ضبط زوجته تخونه مع عامل لديه فكانت الفاجعة
» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:27 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية