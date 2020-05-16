موقف صادم لمراسلة CNN في البيت الأبيض

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فتحي مجدي
The mask is for show? pic.twitter.com/XnRLiEJ1L5
— Power Tie (@realPowerTie) May 15, 2020
The mask is for show? pic.twitter.com/XnRLiEJ1L5
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