  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

وزيرة الصحة

«الصحة» تعلن تسجيل 491 إصابة و20 حالة وفاة

رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها

استجابة لإجراءات الحظر.. مطعم يرفض استقبال رئيسة وزراء نيوزيلندا

الكمامات المضيئة

«الكمامات المضيئة».. وسيلة رخيصة للكشف المبكر عن كورونا

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

لقطة إصابة «راموس» لـ «صلاح»

مفاجأة مثيرة عن إصابة «راموس» لـ «صلاح» في نهائي أبطال أوروبا

الجراد

من جائحة كوفيد إلى جائحة الجوع.. الجراد يهدد 30 مليون إفريقي

عيد الفطر

فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

السعودية تشتري حصة في "فيسبوك".. تعرف على سعرها

تفاصيل اجتماع «السيسي» مع رئيس مجلس الوزراء

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

توجيه من «السيسي» بشأن الكهرباء في سيناء

#

رسميًا.. السبت المقبل إجازة العمال بدلًا من الجمعة

#

الحكومة تكشف إجراءات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

#

السيسي يوجه الحكومة بإصلاح خسائر موجة الطقس السيء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل.

وأوضح المتحدث بأن الاجتماع شمل بشكل خاص، تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب
» تسجيل 41 وفاة بسبب "كورونا" في تركيا
» كندا تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"
» بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة
» فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط
» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"
» مفاجأة.. محمد صلاح: تلقيت عرضًا من ريال مدريد
» "مذبحة في السيارة".. ضبط زوجته تخونه مع عامل لديه فكانت الفاجعة
» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية