شركة أمريكية تعثر على جسم مضاد لكورونا وتنتظر الموافقة

قالت شركة "سورينتو ثيرابيوتكس" الأمريكية إنها تمكنت من العثور على أجسام مضادة تستطيع حجب فيروس كورونا المستجد من إصابة الخلايا البشرية تماما.

الشركة الأمريكية مقرها في سان دييجو، قالت أيضًا: إن "إي تي آي-1499" تمكن من وقف الفيروس التاجي عن اختراق الخلايا البشرية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، نقلا عن "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقالت الشركة، إن الجسم المضاد الجديد هو واحد من العديد من الأجسام المضادة المزمع دمجها من أجسام أخرى ليكون مضادًا للفيروس التاجي، بالتعاون مع كلية جبل سيناء للطب في نيويورك.

وفي بيان صحفي، قالت سورينتو، إنه بإمكانها أن تنتج ما يصل إلى 200،000 جرعة من الجسم المضاد في الشهر، وهو جدول زمني للإنتاج من المرجح أن يجعل الدواء متاحًا قبل شهور من المتوقع لظهور لقاح ضد كورونا.

وقدمت الشركة طلبًا للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA )، لكنها لم تتلق الضوء الأخضر بعد.