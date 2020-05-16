» كندا تسجل انخفاضًا كبيرًا في وفيات "كورونا"

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سجلت كندا، اليوم السبت، انخفاضا كبيرًا لوتيرة ارتفاع الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 96 حالة جديدة مقابل 162 أمس الجمعة.

وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية من 5499 إلى 5595 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في معدل زيادة الوفيات بالفيروس في كندا على أساس يومي خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت في البلاد في إحصائية 13 مايو 160 حالة، وفي 14 مايو 128، وفي 15 مايو 162.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 1175 ليصل إلى 74993 بعد أن كان على مستوى 73818 حالة.

وبدأت الأقاليم الكندية رفع القيود التي فرضتها بسبب تفشي الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الأدفأ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم.



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