» تعرف على الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ"مودة الأدهم"

16 مايو 2020 - 05:41 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، السبت، تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجريمة.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت نفاذًا لأمر النيابة العامة القتل القبض على المتهمة.

البداية، وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة الآداب بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرارًا من المُلاحقة الأمنية

ثم أكدت المعلومات اختباءها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رُصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية «MiFi »وحقيبة تحوي أغراضها.