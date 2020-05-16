بوروسيا دورتموند يسحق شالكة برباعية نظيفة

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بوروسيا دورتموند

رباعية نظيفة

استهل فريق بوروسيا دورتموند عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوز كبير على ضيفه شالكه 4 / صفر في مباراة ديربي الرور التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من اليوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

بوروسيا دورتموند 4 - 0 شالكه

إيرلينج هالاند يسجل الهدف الأول لدورتموند في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

رافائيل جيريرو سجل الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

ثورجان هازارد سجل الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

رافائيل جيريرو سجل الهدف الثاني له والرابع لدورتموند في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

تشكيل دورتموند: رومان بوركي - لوكاس بيتشيك - ماتس هاملز - مانويل أكانجي - أشرف حكيمي - توماس ديلايني - محمود داوود - رافائيل جيريرو - ثورجان هازارد - جوليان براندت - إيرلينج هالاند.

تشكيل شالكه: ماركوس سوبيرت - جونجو كيني - جان كلير توديبو - ساني - ماتيا ناستاسيتش - أوتشيبكا - دانييل كاليجوري - وستون مكيني - سوات سيردار - أمين هارث - بينيتو رامان.

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