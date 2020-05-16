فيديو.. أول هدف في الدوري الألماني بعد عودة النشاط

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بايرن

أول هدف

عودة النشاط

بوروسيا

أحرز إرلينج هالاند هدف بوروسيا دورتموند الأول في شباك شالكه، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الألماني.

جاء الهدف من كرة عرضية من الجانب الأيمن، وضعه هالاند على يمين حارس المرمى، في الدقيقة 29، من عمر المباراة.

ويشهد اليوم السبت، عودة مباريات الدوري الألماني، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني، تقام بدون جماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا، في الملاعب.

ويحتل بوروسيا دورتموند وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 51 نقطة، خلف بايرن ميونح متصدر الترتيب بـ 55 نقطة، بينما يتواجد شالكه في المركز السادس بـ 37 نقطة.

شاهد الفيديو..

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