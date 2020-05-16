  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجراد

من جائحة كوفيد إلى جائحة الجوع.. الجراد يهدد 30 مليون إفريقي

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

عيد الفطر

فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

ناصر القصبي

تعرف على الفنان اللبناني الذي جعل «ناصر القصبي» يهاجم «قلبي اطمأن»

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

السعودية تشتري حصة في "فيسبوك".. تعرف على سعرها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: كِبر العلماء هو الأسوأ.. وهذا هو سبب الكارثة بين الناس

السعودية- كورونا

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

الكويت

الكويت تتخذ إجراءً فريدًا للتصدي لـ"كورونا"

عمرو وردة

مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

عودة 306 مصريًا عالقًا في جدة وسط إجراءات طبية مشددة

الحياة السياسية

مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

التعليم تعلن عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

#

المدينة الجامعية بالمنصورة تستقبل 10 مصابين بفيروس كورونا

#

غزة.. مصرع طفلة جراء "عاصفة التنين"

#

بغداد.. إجراءات مشددة مع توافد محتجين عشية "مليونية"

الطيران

جدة

أخبار مصر

مطار مرسى علم

العالقين بالخارج

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة جدة، على متنها نحو 306 مصريين من العالقين في المملكة العربية السعودية منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأجرت سلطات مطار مرسى علم، فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"
» الملا: الدولة تسرع في توصيل الغاز للمنازل
» إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية
» سفير الصين بالقاهرة: اليوم سوف نرد الجميل لمصر
» القوي العاملة 130 مليون جنيه إعانة طوارئ للعاملين في هذا القطاع
» عضوية شرفية من الزمالك لـ "طبيب الغلابة"
» العامرى فاروق: إلغاء الدورى سيُسبب كارثة اقتصادية
» زوجة مؤسس فيس بوك تشعل مواقع التواصل بقصة شعره
» الأحد.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية