"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

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حماس

تدريبات

اختراق

القسام

تمكنت كتائب عز الدين القسام- الجناح المسلح لحركة المقاومة الفلسطينية حماس- من اختراق بث القناة السابعة العبرية وإذاعة مقطع فيديو لكتائب عز الدين القسام، يتضمن تدريبات ومشاهد عسكرية صدمت الإسرائيليين.

وحسب الإعلام العبري، قام مجهولون باختراق بث القناة السابعة العبرية خلال لقاء ديني لأحد الحاخامات ويدعي"حجاي لوندين" ، وتم نشر فيديو لـ كتائب القسام.

وقالت القناة العبرية ،إن المجهولين تمكنوا من اختراق القناة السابعة والعديد من منصات التواصل تطبيق ZOOM أيضًا.

وأكدت القناة أنه تم نشر فيديوهات حول منظومة الطائرات الصغيرة التابعة لكتائب القسام، ومشاهد عسكرية للمقاومة.


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