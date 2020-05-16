  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:00 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجراد

من جائحة كوفيد إلى جائحة الجوع.. الجراد يهدد 30 مليون إفريقي

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

عيد الفطر

فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

ناصر القصبي

تعرف على الفنان اللبناني الذي جعل «ناصر القصبي» يهاجم «قلبي اطمأن»

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

السعودية تشتري حصة في "فيسبوك".. تعرف على سعرها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: كِبر العلماء هو الأسوأ.. وهذا هو سبب الكارثة بين الناس

السعودية- كورونا

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

الكويت

الكويت تتخذ إجراءً فريدًا للتصدي لـ"كورونا"

عمرو وردة

مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

تعرف على الفنان اللبناني الذي جعل «ناصر القصبي» يهاجم «قلبي اطمأن»

آخر الأخبار

ناصر القصبي
ناصر القصبي
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يدافع عن أمه بعد إهانتها في برنامج " رامز مجنون رسمي "

#

هشام سليم يفجر مفاجأة مدوية عن ابنته: تحولت لرجل

#

رد فعل «باسم ياخور» على مقلب «رامز جلال»

#

تعرف على موعد وجنازة شقيق الفنان تامر شلتوت

هاجم الفنان السعودي ناصر القصبي، حلقة الأمس من برنامج "قلبي اطمأن"، التي ظهر فيها الفنان اللبناني صلاح تيزاني الشهير بـ "أبو سليم".
وخلال الحلقة أشار تيزاني الذي يبلغ من العمر 92 عامًا، إلى الاوضاع الصعبة التي يعيشها، وأنه لا يمتلك ضمان صحي مثل باقي الفنانين من جيله.

وقدم له مقدم البرنامج "غيث"، ضمانًا صحيًا ومعاشًا لمدة سنتين، وأشار إلى أن التكريم الذي طلبه سيصله، إضافة إلى تأمين علاج زوجته المريضة، وجراحة لصديقه زغلول الذي كان ضمن فرقته الفنية. 

وعبر تيزاني عن شكره لغيث الذي وصفه بأنه "ملاك من السماء". 
لكن القصبي كـان له رأي مختلف، فعلى الرغم من إشادته بفكرة البرنامج التي تقوم على تقديم المساعدات للبسطاء في كافة أنحاء العالم العريي، إلا أن القصبي يرى أن مساعدته لأشخاص معروفين وشخصيات عامة مثل "أبوسليم" أمر مؤذي ومهين في حقه.

وكتب القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر": "البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" حقق نتائج طيبة في المواسم السابقه لفكرتة الإنسانية النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم .. أرآها مؤذية ومهينة في حقة وإن كان المقصد نبيلاً".

ويعد الفنان اللبناني صلاح تيزاني من رموز الفن في لبنان والعالم العربي. اشتهر باسم "أبوسليم" نسبة إلى شخصية بطل مسلسلاته "أبو سليم" الطبل الكوميدي.

ولد تيزاني عام 1928 في مدينة طرابلس شمالي لبنان. بدأ أعماله الفنية على مسارح طرابلس ومدارسها بأدوار كوميدية. أنتج مسلسلات كوميدية تلفزيونية مع انطلاق تلفزيون لبنان عام 1959 وبقي يقدمها مع فرقته التي عرفت بفرقة "أبو سليم" بشكل أسبوعي دائم حتى سنة 1975، وتوقف العرض لسنوات بسبب الحرب اللبنانية. 

وعاد إلى متابعتها في التسعينات بشكل متطور مع إضافة الغناء إلى موضوعاته. وفي عام 2000 أنتج تلفزيون دبي سلسلة جديدة بنفس الشخصيات. مثَّل في مسرحيات الأخوين الرحباني مع فيروز.

ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي نماذج من الأعمال الخيرية في شهر رمضان، التي يمكن أن يقوم بها أي شخص، في محاولة لأن يبحث كل شخص عن الخير الذي بداخله.

وأخفى بطل البرنامج "غيث" وجهه طوال 4 سنوات، ولكن بعض النشطاء روجوا صورته، التي قيل إنها التقطت له خلال تصويره إحدى حلقات "قلبي اطمأن" في الأردن.

واحتل اسم برنامج "قلبي اطمأن" قائمة الأكثر تداولاً "التريند" في معظم دول الخليج تقريبا خاصة خلال شهر رمضان، ويحقق كل موسم نسب مشاهدة عالية وتفاعل ملحوظ منذ بداية عرضه في 13 مايو 2018.

ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" حالات اجتماعية واقعية، ويعمل هذا الشاب الإماراتي غيث على مساعدتها، متنقلا في مختلف دول العالم من الأردن إلى مصر والعراق وسوريا وأوغندا.

وتعمد القائمون على البرنامج إخفاء شخصية غيث، والتركيز على عمل الخير الذي يقوم به، ويقوم كل موسم بتغيير ملابسه بحيث لا يمكن لأحد التعرف على شخصيته.

وعرض من برنامج "قلبي اطمأن" 3 مواسم حتى الآن من بينهم موسم رمضان الجاري، وعرض له أيضًا موسم قصير من 8 حلقات في نوفمبر 2019.



http://admin.almesryoon.com/News/%3Cblockquote%20class=%22twitter-tweet%22%3E%3Cp%20lang=%22ar%22%20dir=%22rtl%22%3E%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%20%D9%84%D9%8A%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86%20%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%20%D8%AD%D9%82%D9%82%20%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC%20%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87%20%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%AA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%87%20%D9%88%D9%84%D8%A7%20%D8%B4%D9%83%20%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%20%D9%82%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D9%84%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%20.%20%D9%84%D9%83%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%88%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20...%20%D8%A3%D8%B1%D8%A2%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D8%A4%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%86%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF%20%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B%20%3Ca%20href=%22https://t.co/YATf8h4uTH%22%3Ehttps://t.co/YATf8h4uTH%3C/a%3E%3C/p%3E—%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A%20(@algassabinasser)%20%3Ca%20href=%22https://twitter.com/algassabinasser/status/1261401055142621184?ref_src=twsrc%5Etfw%22%3EMay%2015,%202020%3C/a%3E%3C/blockquote%3E%20%3Cscript%20async%20src=%22https://platform.twitter.com/widgets.js%22%20charset=%22utf-8%22%3E%3C/script%3E

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"
» الملا: الدولة تسرع في توصيل الغاز للمنازل
» إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية
» سفير الصين بالقاهرة: اليوم سوف نرد الجميل لمصر
» القوي العاملة 130 مليون جنيه إعانة طوارئ للعاملين في هذا القطاع
» عضوية شرفية من الزمالك لـ "طبيب الغلابة"
» العامرى فاروق: إلغاء الدورى سيُسبب كارثة اقتصادية
» زوجة مؤسس فيس بوك تشعل مواقع التواصل بقصة شعره
» الأحد.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية