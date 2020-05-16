تعرف على الفنان اللبناني الذي جعل «ناصر القصبي» يهاجم «قلبي اطمأن»

16 مايو 2020 - 04:13 م

هاجم الفنان السعودي ناصر القصبي، حلقة الأمس من برنامج "قلبي اطمأن"، التي ظهر فيها الفنان اللبناني صلاح تيزاني الشهير بـ "أبو سليم".





وخلال الحلقة أشار تيزاني الذي يبلغ من العمر 92 عامًا، إلى الاوضاع الصعبة التي يعيشها، وأنه لا يمتلك ضمان صحي مثل باقي الفنانين من جيله.





وقدم له مقدم البرنامج "غيث"، ضمانًا صحيًا ومعاشًا لمدة سنتين، وأشار إلى أن التكريم الذي طلبه سيصله، إضافة إلى تأمين علاج زوجته المريضة، وجراحة لصديقه زغلول الذي كان ضمن فرقته الفنية.





وعبر تيزاني عن شكره لغيث الذي وصفه بأنه "ملاك من السماء".





لكن القصبي كـان له رأي مختلف، فعلى الرغم من إشادته بفكرة البرنامج التي تقوم على تقديم المساعدات للبسطاء في كافة أنحاء العالم العريي، إلا أن القصبي يرى أن مساعدته لأشخاص معروفين وشخصيات عامة مثل "أبوسليم" أمر مؤذي ومهين في حقه.





وكتب القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر": "البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" حقق نتائج طيبة في المواسم السابقه لفكرتة الإنسانية النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم .. أرآها مؤذية ومهينة في حقة وإن كان المقصد نبيلاً".





ويعد الفنان اللبناني صلاح تيزاني من رموز الفن في لبنان والعالم العربي. اشتهر باسم "أبوسليم" نسبة إلى شخصية بطل مسلسلاته "أبو سليم" الطبل الكوميدي.





ولد تيزاني عام 1928 في مدينة طرابلس شمالي لبنان. بدأ أعماله الفنية على مسارح طرابلس ومدارسها بأدوار كوميدية. أنتج مسلسلات كوميدية تلفزيونية مع انطلاق تلفزيون لبنان عام 1959 وبقي يقدمها مع فرقته التي عرفت بفرقة "أبو سليم" بشكل أسبوعي دائم حتى سنة 1975، وتوقف العرض لسنوات بسبب الحرب اللبنانية.





وعاد إلى متابعتها في التسعينات بشكل متطور مع إضافة الغناء إلى موضوعاته. وفي عام 2000 أنتج تلفزيون دبي سلسلة جديدة بنفس الشخصيات. مثَّل في مسرحيات الأخوين الرحباني مع فيروز.





ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي نماذج من الأعمال الخيرية في شهر رمضان، التي يمكن أن يقوم بها أي شخص، في محاولة لأن يبحث كل شخص عن الخير الذي بداخله.





وأخفى بطل البرنامج "غيث" وجهه طوال 4 سنوات، ولكن بعض النشطاء روجوا صورته، التي قيل إنها التقطت له خلال تصويره إحدى حلقات "قلبي اطمأن" في الأردن.





واحتل اسم برنامج "قلبي اطمأن" قائمة الأكثر تداولاً "التريند" في معظم دول الخليج تقريبا خاصة خلال شهر رمضان، ويحقق كل موسم نسب مشاهدة عالية وتفاعل ملحوظ منذ بداية عرضه في 13 مايو 2018.





ويعرض برنامج "قلبي اطمأن" حالات اجتماعية واقعية، ويعمل هذا الشاب الإماراتي غيث على مساعدتها، متنقلا في مختلف دول العالم من الأردن إلى مصر والعراق وسوريا وأوغندا.





وتعمد القائمون على البرنامج إخفاء شخصية غيث، والتركيز على عمل الخير الذي يقوم به، ويقوم كل موسم بتغيير ملابسه بحيث لا يمكن لأحد التعرف على شخصيته.



