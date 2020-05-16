» الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

16 مايو 2020 - 03:59 م

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة، و942 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 107 حالات، وإجمالي عدد المصابين إلى 13 ألفا و802.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 251 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و208 حالات لمواطنين كويتيين، و124 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية.

وأضاف السند أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 169 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 4 آلاف و712 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي 240 ألفا و716 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.