  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:59 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجراد

من جائحة كوفيد إلى جائحة الجوع.. الجراد يهدد 30 مليون إفريقي

"القسام": صبرنا على جرائم الاحتلال له حدود

"القسام" تخترق قناة إسرائيلية وتذيع فيديو مرعب

عيد الفطر

فتوى رسمية تحرّم تهاني عيد الفطر

كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

ناصر القصبي

تعرف على الفنان اللبناني الذي جعل «ناصر القصبي» يهاجم «قلبي اطمأن»

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرج

السعودية تشتري حصة في "فيسبوك".. تعرف على سعرها

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: كِبر العلماء هو الأسوأ.. وهذا هو سبب الكارثة بين الناس

السعودية- كورونا

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

الكويت

الكويت تتخذ إجراءً فريدًا للتصدي لـ"كورونا"

عمرو وردة

مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"

الرياضة

لاعب كرة قدم
لاعب كرة قدم
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صدمة لجماهير الأهلي بشأن الصفقة المدوية

#

وفاة لاعب شهير بعد سقوطه في ملهى ليلي

#

بسبب كورونا.. مطرب شهير يعلن عن حفلة في منزله

#

انسحاب رياضى كويتي من مواجهة إسرائيلي

مخدرات

حفل

لاعب

غير أخلاقية

كسر نجم في الدوري الإنجليزي الممتاز، الحجر الصحي في دولتين حيث سافر من بريطانيا إلى فرنسا لحضور حفل غير أخلاقي في باريس.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، سافر اللاعب بطائرة خاصة إلى باريس، حيث حجز مطعما في شارع شانزليزيه الشهير، ودعا 15 شخصا من أصدقائه وعارضات أزياء للانضمام له.

وعقب ذلك توجه الجميع إلى شقة فاخرة قريبة، لتقام حفلة جنسية.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، أن تاجر مخدرات زار الشقة التي كان يتواجد فيها اللاعب، ولم يتم تأكيد ما إذا كان اللاعب قد تعاطى المخدرات أم لا.

ورفضت الصحيفة الكشف عن هوية اللاعب لأسباب قانونية، مشيرة إلى أنه لاعب دولي وهو الآن في إنجلترا ويتدرب مع فريقه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط 198 قطعة سلاح وتنفيذ 7 آلاف حكمًا خلال يوم
» الكويت تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا
» مخدرات ونساء.. لاعب شهير في حفلة "غير أخلاقية"
» الملا: الدولة تسرع في توصيل الغاز للمنازل
» إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية
» سفير الصين بالقاهرة: اليوم سوف نرد الجميل لمصر
» القوي العاملة 130 مليون جنيه إعانة طوارئ للعاملين في هذا القطاع
» عضوية شرفية من الزمالك لـ "طبيب الغلابة"
» العامرى فاروق: إلغاء الدورى سيُسبب كارثة اقتصادية
» زوجة مؤسس فيس بوك تشعل مواقع التواصل بقصة شعره
» الأحد.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية