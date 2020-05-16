الكويت تتخذ إجراءً فريدًا للتصدي لـ"كورونا"

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تبنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، إجراءًا فريدًا ضمن جهودها الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أن المغادرين عبر مطار الكويت الدولي، سيتم فحصهم وإعطاؤهم شهادة بخلوهم من فيروس كورونا في حال كانت النتيجة سلبية.

وأصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما في شأن الإجراءات التشغيلية للتعامل مع رحلات إخلاء غير الكويتيين من البلاد، جاء فيه أنه "سيتم فحص المسافرين داخل المطار، في أماكن مخصصة لذلك، من قبل وزارة الصحة وإعطاؤهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس كورونا، في حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة لو كانت النتيجة إيجابية".

وكانت وزارة الصحة الكويتسة أعلنت، أمس الجمعة أنه تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12860، وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 96.



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