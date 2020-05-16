مفاجأة.. السعودية تشتري "فيس بوك"

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كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، عن شراء السعودية حصصًا في شركات أمريكية بارزة، على رأسها شركة "فيس بوك".

وذكرت الهيئة الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اشترى حصصا في شركات بوينج وفيس بوك وسيتي غروب .

ويبين الإفصاح الذي نشر أمس الجمعة أن هذا الصندوق السيادي اشترى حصة تبلغ قيمتها 713.7 مليون دولار في بوينج، وحصة تقدر بنحو 522 مليون دولار في سيتي غروب، وأخرى بقيمة 522 مليون دولار في فيس بوك، وحصة قيمتها 495.8 مليون دولار في ديزني، وحصة بقيمة 487.6 مليون دولار في بنك أوف أمريكا .

كما أظهر الإفصاح أن الصندوق السيادي السعودي لديه حصة قيمتها 514 مليون دولار تقريبا في ماريوت، وحصة صغيرة في باركشر هاثاواي .

وأوضح أن الصندوق لديه حصة بنحو 827.7 مليون دولار في شركة BP النفطية التي لديها إيصالات إيداع أمريكية مدرجة في الولايات المتحدة .

وأظهر الإفصاح المعلن أن لدى الصندوق السعودي حصة بقيمة 483.6 مليون دولار في شركة شل، وحيازة بقيمة 222.3 مليون دولار في توتال، وحصة قيمتها 481 مليونا في سنكور إنرجي .

ويدير الصندوق، وهو صندوق الثروة السيادي في السعودية، أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ويشتري حصص أقلية في شركات حول العالم، مستغلا ضعف السوق في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وفق رويترز .

 وكان مدير الصندوق، ياسر الرميان، قال الشهر الماضي، إن صندوق الاستثمارات العامة يتفقد فرصا للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه، مشيرا إلى أن فرصا استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا .

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