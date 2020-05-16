الزوجة الأولى.. أول صور لأم أبناء "أبوهشيمة" تثير الجدل

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جدل

أبناء

أحمد أبوهشيمة

زوجته الأولى

أصبح رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، محط أنظار الجمهور خاصة بعد بروز نجمه الفترة الأخيرة وزواجه من الفنانة ياسمين صبري، الأمر الذي جعل كثيرين يبحثون عن مسيرته الناجحة وكيف بدأ حياته الزوجية.

ونشر النشطاء أول صور للزوجة الأولى لـ"أبوهشيمة" وهي أم ابنيه، والتي كانت زميلته في الجامعة.

وقال النشطاء إن زوجة رجل الأعمال الأولى تدعى "عبير"، والتي تزوجها عندما كان بعمر الـ22 عاماً وكانا زميلين في الجامعة.

كما نشر رواد مواقع التواصل صورة لـ"أبوهشمية" رفقة ابنيه، وهما عمر 20 عامًا، ويوسف 17 عامًا.

وتفاعل المتابعون مع هذه الصور بشكل كبير، إذ أعرب البعض منهم عن صدمتهم لوجود إبني لأبو هشيمة من زوجته الأولى، إذ كانوا يعتقدون أن الفنانة اللبنانية ?هيفا وهبي? هي زوجته الأولى وليس له أبناء.

بينما قارن البعض الآخر بين زوجات أبو هشيمة الثلاثة، ليلاحظوا أنهن يمتلكن الشعر الأسود والبشرة ما بين الحنطية والسمراء، معلقين أن ستايل زوجاته متشابه بعض الشيء، حيث بدت ملامح زوجته الأولى قريبة من ملامح هيفاء وهبي وياسمين صبري.





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