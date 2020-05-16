أشرف السعد: الله يحرق اللي أعطى لقب شيخ الإسلام لابن تيمية

16 مايو 2020 - 02:31 م

شن رجل الأعمال المصري المقيم في لندن هجوما على شيخ الإسلام " ابن تيمية"، وأن من أعطاه هذا اللقب "عبيط".

وأضاف السعد على حسابه في تويتر : " هو يعني إيه شيخ .. ولو هو شيخ الإسلام أومال الرسول والصحابة يبقوا إيه ؟ ومين الله يحرقه أعطاه هذا اللقب ومين جاهل وعبيط صدق".

يذكر أن الدكتور رمضان عبدالرازق، الأستاذ بجامعة الأزهر، استنكر الحملة التي يقودها البعض على الإمام ابن تيمية، قائلا :" حملة رخيصة".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن الإمام ابن تيمية حرم قتل الكافر، وله كتاب عن هذا الأمر.

كما أوضح أن ابن تيمية ذهب لقازان أمير التتار لطلب الأسرى منه، واشترط عليه أخذ الأسرى المسيحيين واليهود المصريين قبل المسلمين"، وأنه كان دفاعه دائما على المسيحيين واليهود قبل المسلمين .



