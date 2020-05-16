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القوي العاملة 130 مليون جنيه إعانة طوارئ للعاملين في هذا القطاع

مال وأعمال

وزير القوي العاملة محمد سعفان
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

اعانة

الرئيس عبد الفتاح السيسى

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة والتي تصل إلي 129 مليون و 986 ألف و 529 جنيه لحوالي 119 ألف و 901 عامل يعملون في 880 منشأة متضررة من فيروس"كورونا"، بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية نشرتها"الوفد" أن الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم والمثبت في التأمينات بحد أدني 600 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضرر بفيروس"كوفيد 19".

وأشار الوزير إلي أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعلانات من وباء كورونا وصل حتى الآن 3800 منشأة وبعد استكمال  الصرف يتبقي 2920 منشأة سياحية جاري استكمال بياناتها.

 


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