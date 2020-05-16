وزير البترول : 2 مليون إسطوانة بوتجاز يوميا لسد احتياجات المواطنين

16 مايو 2020 - 02:09 م

صرح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بأن إجمالي أسطوانات البوتاجاز التي يتم ضخها في الأسواق يوميا حوالي 2 مليون أسطوانة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف الملا في بيان تم نشره علي الصفحة الرسمية للوزارة بأن إستراتيجية الوزارة تهدف إلي دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال زيادة الرصيد الاستراتيجي خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية وموزعة جغرافيا بعدد من محافظات الجمهورية إلي جانب الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

كما ذكر المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس في تصريحات صحفية أن مصانع التعبئة والمعالجة يتم تشغيلها بنظام ورديتي عمل علي مدار 24 ساعة لافتا إلي أن الإنتاج اليومي لمصنع القطامية لتعبئة الأسطوانات يبلغ حوالي 60 ألف أسطوانة منزلي و 10 آلاف أسطوانة تجارية ويقوم المصنع بإمدادها لمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والشرقية .