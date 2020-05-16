» زوجة مؤسس فيس بوك تشعل مواقع التواصل بقصة شعره

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عبد القادر وحيد- متابعات

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مارك زوكربيرج

زوجته

الحجر المنزلي

قصة ئعره

انتشرت صورة لزوجة المليادرير الأمريكي مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك مواقع التواصل.

وتظهر الصورة قيام زوجته بحلاقة شعره في المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية في الولايات المتحدة، لأجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وعلق مارك على الصورة بالقول : وضع جديد.. ثانى حلاقة شعر فى حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا .

ذكر أن مارك  كان قد احتفل قبل يومين، بعيد ميلاده الـ 36وهو متزوج منذ 10 أعوام من من صديقته بريسلا تشان.

وأقام مارك حفل زفاف خاصا وصغيرا فى منزله بكاليفورنيا أمام 100 شخص فقط.


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