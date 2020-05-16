» إحباط أكبر صفقة ترامدول في الجيزة

16 مايو 2020 - 01:43 م

أعلنت الأجهزة الأمنية بالجيزة أنها نجحت في إحباط أكبر صفقة للترامدول في الجيزة حيث ضبطت أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 11 ألف و 500 قرص عقار ترامدول المخدر قبل ترويجه علي عملائه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تراقب عاطل و مسجل ومقيم بدائرة قسم شرطة الوراق ومتخصص في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها علي عملائه وكان يتخذ دائرة قسم شرطة الوراق مسرح لمزاولة نشاطه، حسبما نشرت "الموجز".

وباستمرار مراقبته وبالتنسيق مع قطاع الأمن ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه وهو يستقل سيارة بالقرب من مسكنه وبحوزته الكمية المضبوطة والتي تقدر بمبلغ 920 ألف جنيه، ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.