» سفير الصين بالقاهرة: اليوم سوف نرد الجميل لمصر

16 مايو 2020 - 01:39 م



أبدي السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، سعادته بسبب حضور مراسم تسليم الشحنة الثالثة من المستلزمات الطبية التي تقدمها الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية، والتي وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم.



وقال" السفير الصيني" خلال تصريحاته عبر فضائية " اكسترا نيوز"، اليوم السبت، إنه في الفترة السابقة عندما كانت الصين في ذروة الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضامنت مصر معها بشكل كامل من أجل تخطي الأزمة، واليوم سوف نرد الجميل. واحتوت الشحنة على 150 ألف كمامة عالية الكفاءة "N95"، و مليون كمامة عادية، و70 ألف قفاز طبي، و70 ألف بدلة واقية، و70 ألف كاشف الحرارة، لافتا إلى وزن هذه الشحنة 30 طن ، وأكبر من الشحنتين السابقتين.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن استقبال شحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس كورونا.

