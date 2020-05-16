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فلوكس

إخلاء سبيل "فلوكس" في الاعتداء على فرد أمن

إخلاء سبيل "فلوكس" في الاعتداء على فرد أمن

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فلوكس
فلوكس
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متابعات- محمد إبراهيم

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فلوكس

كمبوند

شيخ زايد

أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنية بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدى بالضرب علي فرد الأمن.

وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند "ب ه" حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.

وقال فرد الأمن بمحضر الشرطة إن فلوكس كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند ولكنه منعه لأنه لا يملك تصريحا من الشخص الموجه له الزيارة وهي التعليمات المتبعة داخل الكمبوند.


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