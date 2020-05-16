طبيب: اقنع نفسك إنك حامل كورونا بدون أعراض

16 مايو 2020 - 01:22 م

أكد الدكتور محمد حسن المنيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، أن الحل لمواجهة أزمة كورونا لن يكون بالإغلاق، ويجب أن يتجه العالم للتعايش.



وأضاف "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بأن حدوث زيادة في عدد الإصابات أمر متوقع، خاصة لمن لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.



وتابع :" يجب أن نتعامل مع أنفسنا على أننا حاملي لفيروس كورونا، ولكن لا تظهر علينا أعراض و أن تقنع نفسك بهذا الشيء، منوها بأن ارتداء الشخص المصاب الكمامة يجعل فرصة نقل العدوى لغيره أقل من 3%، إذا كانت المسافة أقل من متر.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

