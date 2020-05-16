  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عالم أوبئة يفجر مفاجأة صادمة عن "كورونا"

السعودية- كورونا

رقم قياسي ..قفزة صادمة في إصابات كورونا بالسعودية

عمرو وردة

مفاجأة تجار مخدرات وراء الاعتداء على "وردة"

"أبوهشيمة" يشترى 50% من أسهم شركة "synergy"

الزوجة الأولى.. أول صور لأم أبناء "أبوهشيمة" تثير الجدل

أشرف السعد: الله يحرق اللي أعطى لقب شيخ الإسلام لابن تيمية

أشرف السعد: الله يحرق اللي أعطى لقب شيخ الإسلام لابن تيمية

حظر صادرات الفراولة المصرية

مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة

السعودية- كورونا

بعد تزايد نسب الشفاء..السعودية تكشف عن العلاج الذي تستخدمه

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

حفل فاضح بين شباب وفتيات في رمضان بدولة عربية

بعوضة "زيكا " تدخل المنيا وأسيوط

أخطر من كورونا.. "بعوضة النمر" تجتاح دولة عربية

فلوكس

إخلاء سبيل "فلوكس" في الاعتداء على فرد أمن

طبيب: اقنع نفسك إنك حامل كورونا بدون أعراض

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بدون حسد.. المكان الوحيد في العالم لم يصل إليه كورونا

#

عالم فيروسات: لا حياة مع كورونا بدون لقاح

#

طبيب يكشف السر وراء شفاء البعض من "كورونا" دون علاج

#

7 آلاف طبيب تكليف يرفضون الانضمام لمكافحة كورونا

طبيب

إكسترا نيوز

القصر العينى

كورونا

أكد الدكتور محمد حسن المنيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني، أن الحل لمواجهة أزمة كورونا لن يكون بالإغلاق، ويجب أن يتجه العالم للتعايش.

وأضاف "المنيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بأن حدوث زيادة في عدد الإصابات أمر متوقع، خاصة لمن لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس.

وتابع :" يجب أن نتعامل مع أنفسنا على أننا حاملي لفيروس كورونا، ولكن لا تظهر علينا أعراض و أن تقنع نفسك بهذا الشيء، منوها بأن ارتداء الشخص المصاب الكمامة يجعل فرصة نقل العدوى لغيره أقل من 3%، إذا كانت المسافة أقل من متر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية
» سفير الصين بالقاهرة: اليوم سوف نرد الجميل لمصر
» القوي العاملة 130 مليون جنيه إعانة طوارئ للعاملين في هذا القطاع
» عضوية شرفية من الزمالك لـ "طبيب الغلابة"
» العامرى فاروق: إلغاء الدورى سيُسبب كارثة اقتصادية
» زوجة مؤسس فيس بوك تشعل مواقع التواصل بقصة شعره
» الأحد.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدولة
» إحنا المحافظة الوحيدة اللي مفيهاش كورونا
» إحباط أكبر صفقة ترامدول في الجيزة
» التقرير الطبي يكشف مفاجأة مدوية في حادثة أحمد فلوكس
» موقف محرج لوزير التعليم الفرنسى من الحمام على الهواء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية