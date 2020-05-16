بسبب كورونا.. اليونان تمدد حظر الطيران لـ 7 دول

قررت السلطات اليونانية تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية بين اليونان وسبع دول لحماية الصحة العامة من انتشار متزايد لـ فيروس كورونا بين مواطني الدولة، وفقا لما اعلنته خدمة الطيران المدني (CAS ).

واضافت، يجب أن تهبط جميع الرحلات الدولية فقط في المطار الرئيسي للبلاد، مطار أثينا الدولي (AIA ).

وتشمل قائمة البلدان المتضررة من كورونا والتي أمدت أثينا تعليق الرحلات الجوية معها، ألبانيا وإيطاليا وهولندا ومقدونيا الشمالية وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

وحددت اليونان مدد تعليق جميع الرحلات الجوية للبلدان المعلنة وفقا لجدول زمني حيث يتم تعليق الرحلات من وإلى إيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة حتى 31 مايو، ومن وإلى ألبانيا، وشمال مقدونيا حتى 14 يونيو ، ومن تركيا إلى اليونان حتى 14 يونيو، ويتعين على جميع الرحلات الجوية الدولية الهبوط في مطار أثينا الدولي.

وتشمل الاستثناءات من عمليات التعليق الرحلات الجوية ورحلات الطوارئ والرحلات العسكرية وفرونتكس ورحلات عودة المواطنين اليونانيين ، من بين آخرين.

إضافة إلى ذلك ، تم تمديد حظر دخول غير مواطني الاتحاد الأوروبي حتى 31 مايو ويشمل الاستثناء أفراد الأسرة ، ومواطني دول منطقة شنجن، والعاملين الصحيين، ومواطني الدول الثالثة الذين يحملون تأشيرات طويلة المدى إلى دول الاتحاد الأوروبي أو دول شنجن، والسلطات المدنية والدفاعية، والعاملين في المجال الإنساني، وطاقم شركات الطيران، وأي مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي لديه تصريح سفر صادر عن قنصلية يونانية.

وأشارت سلطة الطيران في اليونان إلى أن جميع الرحلات الداخلية ستدخل تدريجيًا جداول منتظمة، تم تعليقها لأسباب وبائية، اعتبارًا من 18 مايو.