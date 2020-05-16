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محافظ الشرقية:

مفيش حاجة اسمها تنزل الشارع دون كمامة

الحياة السياسية

الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
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إيمان هاني

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كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل قراره بشأن فرض غرامات على السائقين والركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامة، قائلا :"عندي مفيش حاجة اسمها تواجد بالشارع دون كمامة سواء مواطن أو سائق، مؤكدا أنهتم منح السائقين مهلة يومين قبل تنفيذ القرار .

وأضاف غراب، خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، بأن الغرامات المقرر فرضها بداية من الغد تتراوح من 100 جنيه لـ 5000 جنيه.

وأوضح المحافظ ،أنه قبل إصدار القرار، تم عمل مبادرة مع نقابة صيادلة الشرقية، والمجتمع المدنى، لتوفير الكمامات بأسعار التكلفة فى المواقف، معقبا :" سيتم تعقيم المواقف والسيارات يوميا، ولن يخرج سائق من الموقف بدون كمامة وكذا لن يركب مواطن سيارة بدون كمامة".

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