خالد أبوبكر لرئيس الوزراء : لو عملت كدا هيبقي خطأ كبير

16 مايو 2020 - 12:48 م

تحدث الإعلامي خالد أبوبكر، عن بيان لجنة الأزمة المقرر إصداره الأسبوع الجاري حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع كورونا خلال عيد الفطر المبارك، قائلا: "هل سنستمر بهذا النظام أم سيكون هناك حظرًا كاملا!!معتقدش أبدًا أنه يكون في حظر كامل ولست مؤيدًا لهذا الرأي وأي دولة تعمل كدا مخطئة".



وأضاف أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "أون إي"، قائلا : "لو رئيس الوزراء قرر يعمل حاجة زي كدا و طبق الحظر الكامل يبقى يخطئ خطأ كبير جدًا".



وتابع:"من الوارد تقليص عدد الساعات أو إلغاء حظر التجول تمامًا، كل هذا ربما يحدث خلال أيام العيد".

وواصل: "ربنا يكون في عون رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يتحمل الكثير وقدم كل شيء، وكل يوم هناك اختبار جديد أمام حكومته، وللأسف الحكومة تدفع فاتورة تصرفات المواطن".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

