بأمر من الملك سلمان.. مساعدات سعودية لـ 3 دول أفريقية

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النيجر

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غورعيل بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال الشقيقة، حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية. 
وأعرب مسؤولو وأعيان محافظة غورعيل عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تسهم في تلبية احتياجات المتضررين. 
وفي إطار متوازي، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 200 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية النيجر.
سلم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي لممثل وزارة الدفاع النيجرية هارون زيدي، في العاصمة نيامي.
كما سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم 50 طنا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية لجمهورية موزمبيق. وقام بتسلم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي، لمديرة معهد الكوارث الوطني بموزمبيق لويزا ميكي في العاصمة مابوتو.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين  لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

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