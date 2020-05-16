» الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة

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إيمان شاكر

إكسترا ينوز

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موجة شديدة الحرارة،تتعرض لها البلاد حتى نهاية الأسبوع.
وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، بأن درجة الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي بنحو 6 درجات، حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة اليوم إلى 40 درجة، واعتبارا من الغد وحتى نهاية الأسبوع ستتراوح ما بين 42 و43 درجة على القاهرة، و44 درجة على مناطق من جنوب البلاد.
 وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن تأثر البلاد بمنخفض السودان الموسمي هو السبب في الموجة الحارة التي نتعرض لها.

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