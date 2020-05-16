  • السبت 16 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رمضان عبد الرازق

مفاجأة عن "ابن تيمية" : أنقذ المسيحيين واليهود من التتار

في مثل هذا اليوم.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

بعد العزى.. قصة مثيرة عن هدم اللات في رمضان

عبدالرحمن المطيري

شاهد.. الشرطة الأمريكية تعتقل عبدالرحمن المطيري من منزله

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

بأمر من الملك سلمان.. مساعدات سعودية لـ 3 دول أفريقية

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

خالد أبوبكر لرئيس الوزراء : لو عملت كدا هيبقي خطأ كبير

محمد رمضان ووالده

إعلامية كويتية تسخر من والد محمد رمضان وتصفه بلفظ مهين

ارشيفية

بشري سارة من المالية للموظفين

مساعدات

30 طن مستلزمات طبية.. هدية من الصين

الرئيس السيسي

برلماني: السيسي عطية من الله لإنقاذ البلد

فيسبوك

السعودية تشتري حصصا في "فيسبوك" و"ديزني"

إعلامية كويتية تسخر من والد محمد رمضان وتصفه بلفظ مهين

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان ووالده
محمد رمضان ووالده
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. مشهد مميت لمحمد رمضان من داخل السجن

#

من الجونة.. محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو جديد

#

إعلامية كويتية تثير الغضب من داخل غرف الوافدين: "ريحتهم معفنة"

#

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان والطيار المفصول

سخرية

محمد رمضان

اهانة

اعلامية كويتية

مي العيدان

نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان صورة تجمع الفنان محمد رمضان، مع والده وهو يقبل يده، لكنها تعمدت توجيه إهانة له قبل أن تحذف المنشور بعد الهجوم الحاد عليها.

ونشرت مي العيدان صورة محمد رمضان مع والده، معتقدة أنه الظهور الأول لوالده معه على الرغم من كون الصورة قديمة، وعلقت بالقول :" لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه واي أبوه يخرع".

وتسبب الصورة والتعليق في هجوم على الإعلامية الكويتية، وتوجيه شتائم لها متسائلين عن كيف أصبحت إعلامية تجلس على الشاشة، كما وصفها البعض بالعنصرية.

وقال حساب نشر الصورة وتعليق مي العيدان عليها قبل حذقها للمنشور،:" نشرت الا?علامية مي العيدان هذه الصورة لمحمد رمضان وابوه وعلقت (وا?ي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك ا?علامية ؟ اريد احترمك ما اقدر".

وتتابع :" ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك".

View this post on Instagram

نشرت الا?علامية #مي_العيدان هذه الصورة ل #محمد_رمضان وابوه وعلقت (وا?ي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك ا?علامية ؟ اريد احترمك ما اقدر ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك تنعكس على تصرفاتك وكلامك مو بالشكل ! را?يكم؟ ‎. . . . . #celebrity #celebrities #stars #نجوم #arabcelebrities #الفن #جديد #اخبار_النجوم #مشاهير_العرب #مشاهير_العالم #اخبار_الفن #فنون #فنانين #مشاهير #غناء #طرب#singer #singers #artist #artists #celebrities_news_ah

A post shared by dr.AH.j (@celebrities_news_ah) on


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تجاوزت الـ30 ألف.. قطر تسجل أعلى معدل إصابة بـ"كورونا"
» بعد "كورونا".. ملايين السلاحف تغزو الهند واختفاء المواطنين
» مفيش حاجة اسمها تنزل الشارع دون كمامة
» فايلر يرفض رحيل الشحات: لا غنى عنه
» تقرحات الفم المزعجة.. تخلص منها بهذه الطرق البسيطة
» الأرصاد تكشف سبب الموجة الحارة
» رئيس"قناة السويس" يشهد تدشين الكراكة "مميش"
» 3 اجتماعات عاجلة بـ "الكاف" لحسم مصير المسابقات
» السعودية: أجرينا نصف مليون فحص كورونا وهذا هو العلاج
» اعتزلت الفن بسبب أم كلثوم.. معلومات لا تعرفها عن "سلطانة الطرب"
» حقيقة رحيل باهر المحمدى للأهلى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية