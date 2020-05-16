إعلامية كويتية تسخر من والد محمد رمضان وتصفه بلفظ مهين

محمد فضل
نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان صورة تجمع الفنان محمد رمضان، مع والده وهو يقبل يده، لكنها تعمدت توجيه إهانة له قبل أن تحذف المنشور بعد الهجوم الحاد عليها.
ونشرت مي العيدان صورة محمد رمضان مع والده، معتقدة أنه الظهور الأول لوالده معه على الرغم من كون الصورة قديمة، وعلقت بالقول :" لأول مرة صورة محمد رمضان مع أبوه واي أبوه يخرع".
وتسبب الصورة والتعليق في هجوم على الإعلامية الكويتية، وتوجيه شتائم لها متسائلين عن كيف أصبحت إعلامية تجلس على الشاشة، كما وصفها البعض بالعنصرية.
وقال حساب نشر الصورة وتعليق مي العيدان عليها قبل حذقها للمنشور،:" نشرت الا?علامية مي العيدان هذه الصورة لمحمد رمضان وابوه وعلقت (وا?ي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك ا?علامية ؟ اريد احترمك ما اقدر".
وتتابع :" ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك".
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نشرت الا?علامية #مي_العيدان هذه الصورة ل #محمد_رمضان وابوه وعلقت (وا?ي ابوه يخرع)؟!!! يا اختي انتي كيف يسمونك ا?علامية ؟ اريد احترمك ما اقدر ليش تعيبين على خلقة الله؟ انتي مو بيرفكت حتى نازلة غلط وانتقادات جارحة للناس كلها وماعاجبك احد؟!!! وحتى لو كنتي احسن انسانة ف اخلاقك تنعكس على تصرفاتك وكلامك مو بالشكل ! را?يكم؟ . . . . . #celebrity #celebrities #stars #نجوم #arabcelebrities #الفن #جديد #اخبار_النجوم #مشاهير_العرب #مشاهير_العالم #اخبار_الفن #فنون #فنانين #مشاهير #غناء #طرب#singer #singers #artist #artists #celebrities_news_ah
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